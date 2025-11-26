Горвласти: 10 тротуаров из 45 запланированных будут доделывать в следующем году

В Калининграде 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, скорее всего, будут доделывать в следующем году. Об этом после оперативного совещания в мэрии города 26 ноября сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«В текущем году 45 объектов, которые попали в ремонт тротуаров, — пояснила Дятлова. — 30 было завершено. На прошлой неделе мы их обсуждали в ходе докладов. По пяти завершается стадия приемки. Итого 10. Два тротуара первоначально были отторгованы таким образом, что это будут переходящие объекты на 2026 год. Итого 8. Восемь объектов сегодня находятся в стадии реализации».

Дятлова добавила, что все 8 оставшихся тротуаров «находятся в высокой степени готовности», однако их завершение в текущем году «будет зависеть от погодных условий».

«Если погодные условия будут такие, как мы сейчас видим за окном, то есть нет промерзания грунта, нет обильных осадков в виде снега, и работы выполнять можно, то эти работы будут закончены в текущем году. В случае наступления неблагоприятных погодных условий понятно, что контракты будут приостановлены, будут завершены при наступлении положительных температур в 2026 году», — заключила она.

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. Торги на проведение работ в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.