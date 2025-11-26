Горвласти: 10 тротуаров из 45 запланированных будут доделывать в следующем году

Горвласти: 10 тротуаров из 45 запланированных будут доделывать в следующем году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

В Калининграде 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, скорее всего, будут доделывать в следующем году. Об этом после оперативного совещания в мэрии города 26 ноября сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«В текущем году 45 объектов, которые попали в ремонт тротуаров, — пояснила Дятлова. — 30 было завершено. На прошлой неделе мы их обсуждали в ходе докладов. По пяти завершается стадия приемки. Итого 10. Два тротуара первоначально были отторгованы таким образом, что это будут переходящие объекты на 2026 год. Итого 8. Восемь объектов сегодня находятся в стадии реализации».

Дятлова добавила, что все 8 оставшихся тротуаров «находятся в высокой степени готовности», однако их завершение в текущем году «будет зависеть от погодных условий».

«Если погодные условия будут такие, как мы сейчас видим за окном, то есть нет промерзания грунта, нет обильных осадков в виде снега, и работы выполнять можно, то эти работы будут закончены в текущем году. В случае наступления неблагоприятных погодных условий понятно, что контракты будут приостановлены, будут завершены при наступлении положительных температур в 2026 году», — заключила она.

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. Торги на проведение работ в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter