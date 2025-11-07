В Калининграде ищут подрядчиков для ремонта тротуаров в 2026 году (фото)

Власти Калининграда начинают искать подрядчиков для ремонта тротуаров в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Что может быть лучше ранней контрактации? Для наших коллег ничего, — говорится в сообщении. — Пока на улице холод, у победителей торгов будет время оформить всю необходимую разрешительную документацию, ну а затем, с первыми лучами весеннего солнца, можно будет приступать к активной фазе работ».

В настоящее время объявлены аукционы по двум улицам. На устройство тротуаров в переулке Желябова власти готовы потратить до 13 029 777 рублей. Работы необходимо выполнить на участке от ул. Генерал-лейтенанта Озерова до ул. Калужской. Заявки на участие в торгах принимают с 6 по 14 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 18 ноября. На работы отводится 160 дней.

Максимальная стоимость контракта на устройство тротуаров на улице Докука от ул. Габайдулина до дома № 27А — 12 801 723 рубля. Сроки подачи заявок и выполнения работ те же.