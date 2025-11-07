В Калининграде ищут подрядчиков для ремонта тротуаров в 2026 году (фото)

В Калининграде ищут подрядчиков для ремонта тротуаров в 2026 году (фото)
Скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда начинают искать подрядчиков для ремонта тротуаров в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Что может быть лучше ранней контрактации? Для наших коллег ничего, — говорится в сообщении. — Пока на улице холод, у победителей торгов будет время оформить всю необходимую разрешительную документацию, ну а затем, с первыми лучами весеннего солнца, можно будет приступать к активной фазе работ».

В настоящее время объявлены аукционы по двум улицам. На устройство тротуаров в переулке Желябова власти готовы потратить до 13 029 777 рублей. Работы необходимо выполнить на участке от ул. Генерал-лейтенанта Озерова до ул. Калужской. Заявки на участие в торгах принимают с 6 по 14 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 18 ноября. На работы отводится 160 дней.

Максимальная стоимость контракта на устройство тротуаров на улице Докука от ул. Габайдулина до дома № 27А — 12 801 723 рубля. Сроки подачи заявок и выполнения работ те же.

На ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В предварительном списке для проведения работ в текущем и следующем году было 30 улиц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter