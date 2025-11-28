Дятлова о ремонте тротуара на Киевской: «Мой ответ — нет»

В Калининграде на улице Киевской не запустят отдельную программу по ремонту тротуаров. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в пятницу, 28 ноября.

«Мой ответ — нет. Почему? Потому что мы завершаем разработку проектной документации по реконструкции всей улицы. Не только тротуарной части, но и улично-дорожной сети, и поэтому на улицу Киевскую будет заходить уже полная реконструкция», — пояснила она.

Отвечая на вопрос о ремонте тротуаров на проспекте Победы, Дятлова отметила, что «теоретически» его можно «включить полностью в один год», но это будет «не совсем правильно». «Жители Калининграда хотят видеть изменения в каждой точке Калининграда. <...> Мы получаем финансовую помощь от регионального бюджета на ремонт тротуара. Получали ее в 2025 году, и точно так же финансовая помощь будет оказана Калининграду и в 2026 году. Поэтому проспект Победы у нас также в приоритете, и часть ремонта мы выполнили в 25-м, и точно так же берем следующий участок дороги, ремонтируем в 26-м году», — подчеркнула Дятлова.

Напомним, что на ремонт тротуаров в Калининграде в 2025 году направили более 700 млн рублей. В 2026 году в областном центре планируют отремонтировать 15 тротуаров с оговоркой, что список может быть дополнен в зависимости от объёмов финансирования. 10 тротуаров из 45, стоящих в плане на 2025 год, будут доделывать в следующем году.