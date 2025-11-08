Власти Калининграда сообщили, какие тротуары хотят отремонтировать в 2026 году

В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 15 тротуаров. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Огласить весь список тротуаров, которые будут ремонтировать в 2026 году, попросила одна из посетительниц страницы. В опубликованный в ответном комментарии список вошли:
-
ул. Краснокаменная — от Арсенальной до Александра Невского;
-
ул. Туркменская — от Лейтенанта Яналова до Чернышевского;
-
ул. Хрисанфова — нечётная сторона;
-
ул. Айвазовского — от Левитана до Подполковника Емельянова;
-
ул. Римская, у дома № 29;
-
ул. Дзержинского — от дома № 57б до Яблочной;
-
ул. Серова — от дома № 71 на Старшины Дадаева до Серова;
-
Ленинский проспект — от гостиницы «Калининград» до дома № 63;
-
Московский проспект — от дома № 76 до Литовского вала;
-
ул. Ивана Земнухова — от дома № 165 до дома № 163 на Дзержинского;
-
ул. Полоцкая — от Ленинского проспекта до Портовой;
-
ул. Докука — от Габайдулина до дома № 27А;
-
проезд от проспекта Мира до Театральной;
-
переулок Желябова — от Генерал-лейтенанта Озерова до Калужской;
-
ул. Театральная — от дома № 36 до Дмитрия Донского.
«В зависимости от объёмов финансирования список может быть дополнен», — добавили в администрации.
Торги на устройство тротуаров в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.