Власти Калининграда сообщили, какие тротуары хотят отремонтировать в 2026 году

В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 15 тротуаров. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Огласить весь список тротуаров, которые будут ремонтировать в 2026 году, попросила одна из посетительниц страницы. В опубликованный в ответном комментарии список вошли:

ул. Краснокаменная — от Арсенальной до Александра Невского;

ул. Туркменская — от Лейтенанта Яналова до Чернышевского;

ул. Хрисанфова — нечётная сторона;

ул. Айвазовского — от Левитана до Подполковника Емельянова;

ул. Римская, у дома № 29;

ул. Дзержинского — от дома № 57б до Яблочной;

ул. Серова — от дома № 71 на Старшины Дадаева до Серова;

Ленинский проспект — от гостиницы «Калининград» до дома № 63;

Московский проспект — от дома № 76 до Литовского вала;

ул. Ивана Земнухова — от дома № 165 до дома № 163 на Дзержинского;

ул. Полоцкая — от Ленинского проспекта до Портовой;

ул. Докука — от Габайдулина до дома № 27А;

проезд от проспекта Мира до Театральной;

переулок Желябова — от Генерал-лейтенанта Озерова до Калужской;

ул. Театральная — от дома № 36 до Дмитрия Донского.

«В зависимости от объёмов финансирования список может быть дополнен», — добавили в администрации.

Торги на устройство тротуаров в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.