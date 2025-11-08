Власти Калининграда сообщили, какие тротуары хотят отремонтировать в 2026 году

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров
Власти Калининграда сообщили, какие тротуары хотят отремонтировать в 2026 году

В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 15 тротуаров. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Огласить весь список тротуаров, которые будут ремонтировать в 2026 году, попросила одна из посетительниц страницы. В опубликованный в ответном комментарии список вошли:

  • ул. Краснокаменная — от Арсенальной до Александра Невского;

  • ул. Туркменская — от Лейтенанта Яналова до Чернышевского;

  • ул. Хрисанфова — нечётная сторона;

  • ул. Айвазовского — от Левитана до Подполковника Емельянова;

  • ул. Римская, у дома № 29;

  • ул. Дзержинского — от дома № 57б до Яблочной;

  • ул. Серова — от дома № 71 на Старшины Дадаева до Серова;

  • Ленинский проспект — от гостиницы «Калининград» до дома № 63;

  • Московский проспект — от дома № 76 до Литовского вала;

  • ул. Ивана Земнухова — от дома № 165 до дома № 163 на Дзержинского;

  • ул. Полоцкая — от Ленинского проспекта до Портовой;

  • ул. Докука — от Габайдулина до дома № 27А;

  • проезд от проспекта Мира до Театральной;

  • переулок Желябова — от Генерал-лейтенанта Озерова до Калужской;

  • ул. Театральная — от дома № 36 до Дмитрия Донского.

«В зависимости от объёмов финансирования список может быть дополнен», — добавили в администрации.

Торги на устройство тротуаров в переулке Желябова и на улице Докука уже объявлены.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter