Росавиация утвердила субсидированные билеты только для калининградцев

Росавиация назвала субсидируемые авиамаршруты из Калининграда и в обратном направлении на 2026 год. Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин, зарегистрированный по месту жительства на территории Калининградской области, или учащийся высшего учебного заведения, расположенного на территории региона. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.

Программа будет работать круглогодично. Из Калининграда в Москву можно будет улететь за 3800 руб. самолетами авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Смартавия» и «Северный ветер». Авиаперевозками в Санкт-Петербург будут заниматься «Аэрофлот», «Смартавиа» и «Северный ветер». Стоимость билета в одну сторону составит 3500 руб. Рейсы из Калининграда в Архангельск будет выполнять компания «Смартавиа» (5500 руб.).

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в министерстве готовы обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты.

В Совфеде 11 ноября прошло совещание по вопросу льготных авиабилетов. Вице-премьер Александр Рольбинов предложил на совещании вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания, предложил также распространить региональность на плоские тарифы «Аэрофлота». Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отмечал, что властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке.

В конце ноябре сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев.