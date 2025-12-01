Проект реконструкции старого корпуса школы в Светлогорске не прошел экспертизу

Проект реконструкции старого корпуса школы № 1 в Светлогорске получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершилась 28 ноября. Экспертной организацией выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком указано МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».

По словам губернатора области, старый корпус школы будет отремонтирован по нацпроекту в 2026 году, также предполагает губернатор в 2027-м учреждение сможет перейти на обучение в одну смену. Работы должны были стать продолжением обновления инфраструктуры школы № 1, где на ул. Новой завершается строительство нового корпуса для младшего звена. Новый корпус рассчитан на 624 ученика, включает два зрительных зала, столовую, музей, центр детских инициатив, библиотеку, спортивные залы и благоустроенную территорию.

В октябре 2023 года проект прошел госэкспертизу. К подготовке площадки для строительства подрядчик приступил в ноябре. Анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что подрядчик отстает от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. В январе 2025 года Владимир Бондаренко пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал ее ввод в эксплуатацию «главной целью». В июле строительство корпуса школы завершалось.