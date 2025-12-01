Проект реконструкции старого корпуса школы в Светлогорске не прошел экспертизу

Все новости по теме: Строительство
Проект реконструкции старого корпуса школы в Светлогорске не прошел экспертизу

Проект реконструкции старого корпуса школы № 1 в Светлогорске получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений.

Согласно данным реестра, экспертиза завершилась 28 ноября. Экспертной организацией выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком указано МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа».

По словам губернатора области, старый корпус школы будет отремонтирован по нацпроекту в 2026 году, также предполагает губернатор в 2027-м учреждение сможет перейти на обучение в одну смену. Работы должны были стать продолжением обновления инфраструктуры школы № 1, где на ул. Новой завершается строительство нового корпуса для младшего звена. Новый корпус рассчитан на 624 ученика, включает два зрительных зала, столовую, музей, центр детских инициатив, библиотеку, спортивные залы и благоустроенную территорию.

В октябре 2023 года проект прошел госэкспертизу. К подготовке площадки для строительства подрядчик приступил в ноябре. Анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что подрядчик отстает от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. В январе 2025 года Владимир Бондаренко пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал ее ввод в эксплуатацию «главной целью». В июле строительство корпуса школы завершалось.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter