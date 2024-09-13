Комфорт для младших классов: в Светлогорске завершается строительство школы (фото)

На ул. Новой в Светлогорске завершается строительство нового корпуса школы № 1 для младшего звена. Ход работ проверил во время рабочего выезда губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Застройщик очень большой молодец, обеспечил очень комфортные условия. Плюс в основном все материалы, всё оборудование закуплено у российских производителей. Многие из них — из Калининградской области. Будем ждать 1 сентября, и с удовольствием поздравлю детей с новой школой», — сказал губернатор после осмотра здания. Глава региона также отметил, что старый корпус школы будет отремонтирован по нацпроекту в 2026 году. Предполагается, что в 2027 году учреждение сможет перейти на работу в одну смену.

Новое здание рассчитано на 624 ученика. В настоящее время его готовность составляет 100%, в корпусе обустроены большой и малый зрительные залы, пищеблок, музей, центр детских инициатив, а также кабинеты, проводится подключение оборудования, оформляются библиотека и спортивные залы. На территории школы предусмотрены физкультурно-оздоровительная зона и площадка для отдыха. Объект находится на стадии получения всех необходимых разрешений и заключений. Учреждение планируют открыть 1 сентября 2025 года.

В октябре 2023 года проект прошёл госэксперизу. К подготовке площадки для строительства подрядчик приступил в ноябре. Анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что подрядчик отстаёт от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. В январе 2025 года Владимир Бондаренко пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал её ввод в эксплуатацию «главной целью». В июне техническая готовность школы достигла 99%.

Текст и фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»