Песков: MAX должен обогнать Telegram в СНГ

Песков: MAX должен обогнать Telegram в СНГ

Российский мессенджер MAX должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ, чем его аналоги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Те, кто работает с MAX, они должны понимать ответственность за то, что MAX должен стать привлекательнее и обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ», — указал он. Таким образом Россия сможет в условиях враждебного информационного окружения знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья.

Информационная работа на пространстве СНГ для России в настоящее время сложна из-за необходимости работать с вражескими социальными сетями, которые популярны как в ближнем зарубежье, так и во всем мире, добавил Песков.

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку], — заметил он. — Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать».

Песков также призвал перестать думать о Telegram и начать думать о наращивании аудитории в MAX. Таким образом он отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в MAX и Telegram, сообщает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

