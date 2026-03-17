Эксперт: блокировка Telegram близка к завершению, но пользователи не уходят

Эксперт: блокировка Telegram близка к завершению, но пользователи не уходят

Блокировка мессенджера Telegram в России вошла в завершающую стадию, однако пользователи не переходят на другие сервисы. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, передает ТАСС.

«Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — сказал Кусков.

12 марта зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что ограничение или блокировка любого интернет-трафика через VPN в России возможна в перспективе 3-6 месяцев: «Я думаю, в перспективе 3-6 месяцев у наших спецслужб появится возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик. Любой трафик через VPN». По словам депутата, у Роскомнадзора есть возможность отслеживать VPN-трафик, поэтому доступ к мессенджеру у пользователей все равно будет ограничен.

Доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств, даже при нормальном соединении из России сейчас почти всегда наблюдается до 100% потерь в передаче данных — обычно просто превышается интервал ожидания. Эти домены делят один IP-адрес, отмечает ТАСС.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter