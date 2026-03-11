В Зеленоградске рассказали, когда в городе завершат работы по благоустройству

В Зеленоградске рассказали, когда в городе завершат работы по благоустройству
Фото: администрация Зеленоградского округа
Все новости по теме: Муниципалитеты

Все этапы работ по благоустройству Зеленоградска в рамках проекта «Янтарный талисман» планируют завершить к открытию курортного сезона. Об этом сообщила администрация округа.

«После наступления устойчивых положительных температур воздуха, прекращения осадков в виде снега, препятствовавших выполнению работ, подрядчиком возобновилась работа по устранению замечаний строительного контроля», — следует из поста администрации.

«Янтарный талисман» в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.

Вертикальные лавочки, урбанизм и футуризм: интервью с архитектором Зеленоградска

По его словам, на пирсе заменяют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта станет стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определенная по итогам конкурса.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter