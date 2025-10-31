Вертикальные лавочки, урбанизм и футуризм: интервью с архитектором Зеленоградска

Вертикальные лавочки на променаде Зеленоградска вызвали шквал критики и стали практически мемом проекта «Янтарный талисман», из-за которого променад города-курорта в разгар сезона превратился в стройплощадку. Почему они появились и кому предназначены, когда завершится ремонт в центре города, кто контролирует качество работ — в интервью «Новому Калининграду» рассказал главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко. Также мы поговорили с ним о том, имеют ли местные власти право голоса при обсуждении застройки прибрежных муниципалитетов, как могут влиять на появление точечной застройки и о социальной инфраструктуре новых городов, которые планируется построить под Зеленоградском.



— Денис, давайте начнем с темы, которая получила и продолжает получать широкий общественный резонанс — это ваши вертикальные лавочки, которые появились на променаде. Есть уже целая петиция, которая их касается. Что можете на это сказать?

— Хотелось бы сразу подчеркнуть, что наш променад сейчас в стадии ремонта и активно идут работы по реализации проекта «Янтарный талисман». Это, по сути, стройплощадка, на которой сейчас производятся определенные виды работ. Я надеюсь, что это все понимают. И места установленных малых архитектурных форм — МАФов — тоже не окончательная, это временная вариация расстановки. Они будут все расставляться на те места, которые были определены концепцией.

Что такое вертикальная скамейка? Маленькое архитектурное решение в огромном масштабном проекте благоустройства Зеленоградска под названием «Янтарный талисман». Это не основная идея этого проекта, а сопутствующие малые архитектурные формы, скажем так, альтернативные. Поэтому сложно сейчас понять, почему столько хейта по этому поводу... В вертикальных скамейках заложен смысл, что это места индивидуального характера. Гуляя по променаду, ты можешь остановиться, встать, облокотившись спиной на эту вертикальную скамейку, немножко передохнуть, постоять, полюбоваться видами моря, посмотреть на проходящих мимо людей... Это такая некая зона комфорта, индивидуальная, стоячая в исполнении.

Вертикальные лавочки.

Проектные решения и текущая ситуация на променаде

Помимо всего прочего, в нее еще закладывалась немаловажная история — доступность городской среды для маломобильных групп населения. Для некоторых людей, у которых, к сожалению, могут быть проблемы с позвоночником. Для людей, которые не могут сидеть по каким-то обстоятельствам либо медицинские показания есть... К примеру, нет конечностей, они передвигаются на протезах. Я разговаривал с ребятами, они говорят, что встать с традиционной (сидячей) скамейки, имея протезы ног, крайне сложно. Убежден, что вертикальные скамейки им как раз подойдут, и найдется тот пользователь, который их оценит.

Но помимо этих вертикальных скамеек на променаде появится 250 погонных метров параметрических скамеек, лавочек типового формата и шезлонгов. Я проводил аналитику имеющихся в 2024 году скамеек. Так вот, на променаде у нас стояло 72 лавочки. Ранее там были металлические, деревянные, все с вертикальными спинками. Они были двухсторонние — как с видом на море, так и с видом на нашу велодорожку. И калькуляция у меня получилась следующая: единовременно на скамейках, которые стояли в 2024 году, на нашем променаде могли присесть 288 человек. Сейчас же, если провести калькуляцию проектных решений, у нас получается 250 погонных метров параметрических скамеек. В среднем зона посадки человека — 60 см. Получается, что на параметрических скамейках может единовременно разместиться 417 человек, и это только на параметрических скамейках.

— Сидя или стоя? Или и сидя, и стоя?

— Исключительно сидя. В проекте это так называемые авандюны, где есть возможность в центральной её части присесть и облокотиться спиной. Параметрические формы, которые позволяют присесть, при желании можно откинуться и лечь.

— Параметрические — это какие?

— Это такое модное урбанистическое слово, некий футуризм в архитектуре, то есть плавные формы, практически бионические. Их у нас девять в концепции проекта «Янтарный талисман», все про них рассказано, описано. На фотографиях они часто попадаются, еще над ними стоят наши теневые перголы — зонтики, вся конструкция, физически отделяет велодорожку от променада. Мы в ближайшее время начнем засыпать грунт и высаживать там злаковые растения.

Параметрические скамейки: проект и текущая ситуация

— Когда вертикальные лавочки появились, встали в ряд на променаде, были даже отзывы, что они чуть ли не напоминают мишени для кораблей. Как они будут выглядеть в итоге, когда стройка завершится?

— Фотографии, которые сейчас публикуются, конечно, не соответствуют концепции. Просто подрядчику было удобно туда их складировать, и он их временно выставил в ряд. Сейчас они стоят не в том месте, не в том формате, не с тем углом поворота, которые закладывались концепцией. После завершения работ все вертикальные скамейки будут равномерно распределены на территории променада.

Помимо параметрических 250 погонных метров, мы еще поставим дополнительно 10 обычных типовых скамеек со спинками. Также появятся шезлонги, которые уже сейчас есть, пользуются огромной популярностью. Их тоже мы распределим не так, как они сейчас стоят — прямо у края променада. Это не то место размещения, которое изначально предполагалась концепцией. Плюс ко всему на эти шезлонги и вертикальные скамейки будет добавлен символ нашего проекта — янтарный талисман.

Просто подрядчик по мере поступления архитектурных форм их выставляет и складирует. Опять же вернусь к тому, с чего я начал, сейчас это не законченный вариант, это стройплощадка.



— Когда завершатся работы на променаде?

— По контракту подрядчик должен закончить работы 30 ноября этого года.

— Он точно закончит к этому сроку, уже ведь ноябрь почти?

— Я очень на это надеюсь, но есть определенные сложности. Они появились на старте, начале производства работ, когда мы вскрыли плитку на променаде, обнаружили скрытые дефекты — оказалось, что нужно укреплять основные несущие конструкции. Были шторма в предыдущие годы, есть деформационные швы, которые выбились волной, и это нужно было также ремонтировать. Причем делать это надо было сейчас, на этапе ремонта.

Работы проводились вне этого контракта, была сделана лабораторная экспертиза. Эксперты дали заключение, что необходимо устранять повреждения, дали методику устранения проблем с конструктивной целостностью променада. И эту работу мы тоже проводили. То есть укрепили все швы, загерметизировали. Это придержало начало производство основных работ.

— Я правильно понимаю, что скрытые под плиткой дефекты нашли на том самом променаде, который мы называем новым, который был сдан, вообще-то, не так давно — в 2013-2014-х годах?

— Да. Это последствия шторма. В некоторых наших приморских городах были и куда более печальные последствия этого шторма. Но у нас как-то так.

— Летом очень многие туристы и жители возмущались, что променад ремонтируют во время разгара сезона, что невозможно было пройти, что-то там было не огорожено, плитка там валяется, какой-то песок. Почему летом?

— Во-первых, начнем с того, что есть определенные обязательства как у нас, так и у подрядчиков. «Янтарный талисман» — проект, который в 2023 году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципалитет получил на его реализацию федеральный грант, областное финансирование. И он должен реализовываться в соответствии с графиком, установленным министерством строительства Калининградской области и Министерством строительства Российской Федерации — это курирующие органы, которые выставляют дедлайны и определяют сроки выполнения мероприятий, всё это регламентируется четким графиком. На реализацию проекта дается год.

Подрядчик был определен в рамках 44-го ФЗ в начале 2025 года. Это ООО «Экватор», местная организация. Они предложили самое выгодное предложение по цене. Кстати, они же стали победителем по созданию дендропарка.

В начале 2025 года был заключен контракт на производство работ по «Янтарному талисману». Поэтому получалось, что основные работы приходились на лето. Вообще променад, как стройплощадка, должен был быть закрыт. Но мы поняли, что это сделать практически невозможно. Огромное количество туристов, людей, которые хотели попасть на море, приезжая в наш курортный город. Поэтому было принято решение делать променад поэтапно, закрывать локальные места там, где производятся работы.



А во-вторых... Зимой ведь тоже нельзя производить определенные виды работ. Когда морозы, ветер и дожди.

Основные виды работы по мощению на променаде завершены, осталась установка малых архитектурных форм, устройство параметрических скамеек, освещения, наведения финального лоска. Есть еще большой объем работы на Аллее дружбы — проект «Янтарный талисман» включает в себя ведь не только променад, в него же входит пирс, парк, Аллея дружбы. Работы ведутся синхронно. И по контракту с подрядчиком — да, всё должно быть завершено 30 ноября.





«Янтарный талисман», визуализация реконструированной Аллеи дружбы

— Вопрос тогда к качеству. Наши читатели возмущались, что плитка плохая, все трескается, хотя еще не успели положить...

— Контролирует производство работ наша «Служба заказчика», есть соответствующий технадзоры, квалифицированные специалисты. Помимо всего прочего, прежде чем на объект привозить строительный материал, проводятся лабораторные испытания. Там, где есть недочеты, это, конечно, будет все устраняться. Иначе контракт не будет закрыт. Плюс у подрядной организации 5 лет гарантии на свои работы.

Предыдущий подрядчик, который реализовывал проект «Янтарное ожерелье», регулярно приезжает и устраняет те недочеты, которые появляются в ходе эксплуатации территорий.

— А там уже недочеты появляются? Только недавно же всё доделали?

— Не без этого, да, они появляются. Но они незначительные, локальные. Например, возле люка где-то провалился материал мощения. То есть плитка провалилась, и подрядчики выезжают и устраняют, хотя реализация проекта завершена.

— Пирс вы ведь тоже в рамках «Янтарного талисмана» ремонтируете?

— Да. На нем меняем деревянный настил, делаем новые лестницы, потому что там все сильно подверглось естественным природным явлениям — поржавело, прогнило, где-то рассыпалось. Покрасили колонны пирса, сделаем архитектурную подсветку. Нижнюю часть немного освежим, обновим — спуски, где причальные площадки. Ну и фишка самого проекта — это стеклянная вставка в конце пирса.

Кстати, забыл сказать, что правительство нам помогает с поставками строительного материала, учитывая географические особенности нашего региона. Например, на паромах приходит лиственница на пирс, есть местный материал. Задержек с поставками нет.

— Есть мнение, версия, что муниципалитеты участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов, чтобы получить существенные гранты из федерального бюджета и решить какие-то серьезные инфраструктурные проекты, а благоустройство — это уже на втором месте. Например, в рамках самого первого проекта капитально реконструировали улицу Ленина, денег на которую в муниципальном дорожном фонде никогда бы не нашли. Сейчас такая же история?

— Сейчас ситуация иная. Реализация проекта направлена исключительно на ремонт и трансформацию. Это создание новых архитектурных форм и общественных пространств, установка освещения (причем не строительство новых инженерных коммуникаций, а ремонт).

Хотелось бы отметить, что мы одни из рекордсменов по победам в этом конкурсе. Хотя сейчас уже есть муниципалитеты, которые тоже трижды побеждали.

— В этом году победили Советск, Неман, Пионерский, Правдинск и даже Краснознаменск. Зеленоградск в будущем году собирается снова участвовать?

— Есть определенные обязательства для участия в новых конкурсах. Да, конечно, мы хотим улучшать наш город, мы это делаем регулярно, но нельзя участвовать в новом конкурсе, пока не введем в эксплуатацию предыдущие проекты по созданию комфортной городской среды. Чтобы податься на конкурс 2026 года, начинать работу нужно уже сейчас. Там огромное количество мероприятий, которые муниципалитеты должны провести, соблюсти процедуры: общественное обсуждение по выбору территории, презентация предварительной концепции: что мы вообще хотим, в каком виде будет выглядеть наше новое общественное пространство, сбор предложений от населения и так далее.

Проект «Янтарный талисман» я, кстати, в Доме культуры в Зеленоградске представлял, также обсуждал с нашей инициативной группой жителей «Благоустройство Зеленоградска».

Далее проект идет на межведомственную комиссию на региональном уровне, получает определенную оценку. Если областная комиссия посчитает проект достойным, его направят на федеральный уровень от Калининградской области. Собирается большой пакет документов, огромный объем, масса разделов, аналитическая часть, пояснительные записки. Все направляется на всероссийский конкурс. И не факт, что область одобрит, не факт, что муниципалитет победит. В 2023 году было заявлено от Калининградской области семь муниципалитетов. Только три из них признали лучшими. Потом уже идет работа с проектной документацией, аукцион по выбору подрядчика — всё это требует времени и сил, конечно.

— Кстати, возвращаясь к первому проекту реконструкции площади у автовокзала и центральной площади. К его реализации были претензии у части жителей...

— Не готов комментировать. Я стал архитектором Зеленоградска после того, как он был реализован...

— Раз уж довелось нам с вам поговорить, то не могу не задать еще несколько вопросов. Не так давно на областном градсовете представляли проекты застройки центральной части города, это территория санатория «Чайка». Как они вам?

— Вообще тот факт, что собственник данной территории работает с этим участком, уже очень хорошо. Сейчас она запущена, эта территория требует большого внимания и наведения на ней порядка. И это очень хорошо, что частный инвестор ведет эти конкурсные процедуры среди разных архитектурных бюро и предлагает какие-то вариации использования пространства.

Урбанизм и гигантомания: как хотят застроить центр Зеленоградска (фото)

Концепция архитектурной мастерской «4+», представленная на заседании градсовета

Там надо подходить комплексно. На последнем заседании градсовета я говорил, что надо учитывать существующую застройку, которая сейчас сформирована вокруг, высотность и все остальное. Есть транспортные вопросы в плане того, что территория огромная и ляжет большая нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру при строительстве и последующей её эксплуатации.

Вопросов много, надо их очень тщательно прорабатывать. Причем убежден, что нельзя рассматривать этот проект исключительно в рамках этого земельного участка. Надо как минимум откинуть какой-то радиус по периметру, не менее 200−300 метров, и в комплексе разработать некую концепцию, чтобы весь этот квартал зажил новой жизнью и придал Зеленоградску какой-то, возможно, новый облик.

— Компания бывшего владельца участка бизнесмена и экс-депутата Госдумы Асанбубы Нюдюрбегова, помнится, больше десяти лет озвучивала планы построить там гостиничный комплекс, состоящий из двух 25-этажных гостиниц на 400 номеров и дома на 175 квартир. Новый владелец, как утверждают наши коллеги из портала Rugrad, имеет отношение к застройщику и экс-депутату Зеленоградского Совета Леониду Кухареву. Мы его знаем по очень, скажем так, немаленьким стройкам. Один дом на кольце на ул. Донского чего стоит. Не получится, что воплотятся там в итоге планы по поводу небоскребов?

— Есть определенные регламенты, которые накладывают ограничения на эту территорию....

— Но мы уже видим, что променад застроен пятиэтажными зданиями. Сейчас на месте бывшего недостроя «Газпрома» компания другого крупного застройщика Александра Качановича строит «Принцессу Рояль» в семь этажей. Этот проект одобрили областные архитекторы на областном градсовете. И, кстати, кто-то из них говорил, что нет какой-то единой концепции у променада Зеленоградска. Вы, как представители местной власти, как-то можете на это повлиять — на застройку, облик архитектурный? Или муниципальный архитектор ничего здесь не решает?

— Вы же знаете, что градостроительные полномочия еще в 2017 году были переданы на областной уровень тогда еще Агентству по архитектуре, сегодня это министерство по градостроительной политике. И генеральные планы муниципалитетов и ПЗЗ сейчас разрабатывают они. То есть те градостроительные регламенты, которые накладываются на ту или иную территорию, определяются, опять же, министерством градостроительной политики Калининградской области.

На всю территорию, смежную с променадом, наложена подзона ГР. Объекты, которые будут в последующем реализовываться в этой подзоне, обязательно должны пройти через архитектурно-градостроительный совет области, на котором определяется дальнейшая судьба проекта: либо он одобрен для последующей реализации, либо отклонен, как требующей доработки. Может быть одобрен предварительно с определенными доработками, которые указываются в протокольном заключении.

До июня 2025 года, когда проходил архитектурно-градостроительный совет Калининградской области, муниципальные архитекторы привлекались на него, но без права голоса. Если ты считаешь реализацию этого проекта несовместимой в таком виде, голосовать было невозможно. Поэтому мы выступили с инициативой к губернатору о том, что необходимо включить в состав архитектурного совета сотрудников администрации, которым больше понятна территория, на которой рассматривается архитектурные решения. И, так скажем, «на земле» он лучше читает контекст. Наша инициатива была поддержана . Сейчас я вхожу в состав градсовета именно с правом голоса.

— А жители имеют право голоса? Вот они говорят: мы хотим, чтобы у нас была другая концепция, другая застройка. Кто-то у них спрашивает сейчас?

— В Зеленоградске есть инициативная группа жителей города, с которой я на протяжении пяти лет встречаюсь каждую пятницу, мы обсуждаем проекты, связанные с благоустройством и всем остальным. Конечно, если есть конструктивные предложения и замечания от них по какому-то внешнему облику того или иного объекта, то я их пытаюсь транслировать затем на градсовете.

Но не всегда удается обсудить с жителями вынесенные на градсовет предложения, потому что на рассмотрение дается очень короткий срок.

— В короткие — это в какие?

— Бывает, что прямо за день до заседания градсовета какая-то новая редакция приходит. Но обычно за неделю, за две присылаются материалы. То есть её еще надо посмотреть самому, проанализировать, выписать какие-то рекомендации, подготовить предложения, либо вообще не поддержать проектные решения.

— Не так давно областные власти разрешили построить новую пятиэтажную гостиницу на площади «Роза Ветров». У вас нет ощущения, что застройщики стремятся застроить каждый свободный кусочек земли в центре Зеленоградска, поставить там какое-нибудь многоэтажное строение?

— Областной архитектурный совет как раз-таки и создан, чтобы комплексно рассматривать эту точечную застройку: как она вписывается в контекст города, в архитектуру, получается ли создать некий архитектурный ансамбль. Тот проект, что сейчас реализовывается на «Розе ветров», несколько раз проходил через градсовет перед тем, как проект был одобрен для последующей реализации.

— Вы как-то можете повлиять на этажность, на внешний облик? Кроме того, что вам дали сейчас наконец-то право голоса на заседании областного градсовета, который является, в общем-то, совещательным органом.

— В действующих ПЗЗ регламентируется высотность, которая измеряется метрами. Всё закреплено градостроительными регламентами, на которые должны ориентироваться проектные организации. Влиять на внешний облик будущих объектов в рамках своих полномочий сложно, но я пытаюсь.

— Сейчас разрабатываются новые Правила землепользования и застройки для Зеленоградского округа. От них стоит ждать каких-то сюрпризов в плане повышения высотности, например?

— Я их еще не видел, так как заказчиком этих работ является министерство градостроительной политики. В сентябре был утвержден обновленный генеральный план муниципалитета. Основываясь на новом генеральном плане, сейчас минград ведет разработку ПЗЗ. В ближайшее время проект будет выставлен на общественное обсуждение. Это положено по Градостроительному кодексу. Будем рассматривать уже его с жителями: смотреть регламенты, что там прописано, какие требования к высотности и так далее.

— В этапе подготовки ПЗЗ вы можете принимать участие или вам присылают уже окончательный вариант?

— Минград направлял нам запрос о предоставлении сведений о территориях, на которых мы бы наложили требования к архитектурно градостроительному облику будущих объектов, я решил оставить те же территории, которые сейчас в подзоне ГР. Именно там будут устанавливаться жесткие требования к внешним обликам объектов, применяемым материалам, этажности. Вплоть до того, какого цвета будет профиль окон.

— Я помню, как обсуждали прежние генплан и ПЗЗ. И оказалось, что в представленных подрядчиками проектах то железная дорога проходит через Холмогоровку, то поселок Озёрово случайно исключили из населенных пунктов и «перекрасили» в земли сельхозназначения. Подрядчики были неместные. В этот раз тоже неместные?

— Это такая же открытая аукционная процедура. Заказчиком выступают уполномоченные на это органы. Кто выполняет эти работы, нам пока неизвестно...

Железная дорога через Холмогоровку — это отдельная история, особая боль. Она была в схеме территориального планирования Калининградской области, и проектировщики её перенесли на часть территории Холмогоровки, не подумав о последствиях. Но при следующей корректировке правительство всё исправило, там всё хорошо сейчас.

Застройка в западной части города



— Ещё про застройку. Есть у немалого числа наших читателей устоявшееся мнение, что Зеленоградск превратился в Сельму из-за многоэтажной застройки. Что вы на это ответите?

— Есть регламенты, есть требования. В рамках этих регламентов осуществляется застройка. Пока не будет ограничена градостроительными регламентом этажность, площадь застройки, будем, к сожалению, видеть то, что мы сейчас имеем в определенных местах.

Я бы не сказал, что историческая часть горда повально застраивается высотками. В основном это участки и территория южнее улицы Окружной, ну и некоторая новая застройка. Если в новых ПЗЗ будет ограничение по высоте в 4−5 этажа, то будет отлично.

— И несколько слов про новые инвестпроекты в районе Малиновки, Сосновки – Вербного. Проекты прошли через инвестсовет при губернаторе, там собираются строить целые новые города. Что с социальной и коммунальной инфраструктурой, потому что сейчас мы получили ответ от министерства образования, что новая школа пока не предвидится в Зеленоградске.

— Да, эти территории переданы на основании инвестиционного соглашения и инвестпроекта. Но на все эти территории разработана и утверждена документация по планировке. Проектом планировки, основываясь на нормах градостроительного проектирования, формируется вся необходимая инфраструктура. Проект включает расчеты, обоснования, необходимость той или иной инфраструктуры — транспортной, инженерной, социальной и так далее. На основе утвержденного проекта планировки застройщик уже будет реализовывать эти масштабные проекты.

— Кто должен строить эту социальную инфраструктуру? Сами инвесторы?

— Это прописывается в рамках инвестсоглашения, когда инвестор получает одобрение проекта на инвестсовете. По большому счету оно описывает всю процедуру и хронологию застройки, этапность застройки, объем застройки.

— Мы сейчас наблюдали, как в Калининграде меняли генплан для застройки территории бывшей «Дариты», убирали оттуда и школы, и детские сады. Не получится ли так, что уже на конечном этапе окажется, что в новых городах ничего этого и не будет?

— Это сложная процедура. Должно быть обоснование со стороны организаций, которые разрабатывают проекты. Все это проходит через рассмотрение и согласование с уполномоченными на это органами. Также они нам направляются, мы их рассматриваем, даем свои заключения. В любом случае будет определенная процедура, которая должна соответствовать действующим требованиям и нормам. Если требуется необходимая социальная инфраструктура, то она должна быть построена. Иные варианты не предполагаются.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», из архива Дениса Крыщенко, сайт администрации Зеленоградска