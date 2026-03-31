На променаде в Зеленоградске установили новые осветительные системы (фото)

Фото: администрация Зеленоградского округа
В рамках реализации проекта «Янтарный талисман» на променаде в Зеленоградске устанавливают современные осветительные системы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Новые энергосберегающие фонари будут освещать как прогулочную зону, так и велодорожку, а мягкий свет создаст уютную атмосферу. Всего на променаде установят 54 пары фонарей, девятиметровые опоры развёрнуты в сторону пешеходной зоны, семиметровые будут освещать велодорожку», — говорится в сообщении.

В июле 2023 года «Янтарный талисман» победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». В ноябре 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. К работам приступили 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить благоустройство планировали к ноябрю. Новый установленный срок — начало курортного сезона. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.

По его словам, на пирсе меняют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта должна стать стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определённая по итогам конкурса.

