На капремонт парусного судна «Крузенштерн» направляют 162 млн рублей

Фото с сайта БГАРФ
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота КГТУ ищет подрядчика для капитального ремонта учебного парусного судна «Крузенштерн». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 20 марта, итоги подведут на следующий день.

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить в два этапа: первый этап — с даты подписания контракта по 31 мая 2026 года, второй — с 1 февраля по 30 апреля 2027 года.

Капремонт судна направлен на восстановление его технико-эксплуатационных характеристик. Работы включают докование судна, очистку и окраску корпуса, дефектацию и частичную замену металлических конструкций корпуса, ремонт рулевого устройства и валовой линии, обслуживание донно-бортовой арматуры, очистку и освидетельствование танков, а также замену отдельных трубопроводов, элементов обшивки и внутренних конструкций.

В 2025 году парусник «Крузенштерн» прошёл более 22 тысяч морских миль. В течение навигации-2025 на «Крузенштерне» было проведено около сотни парусных авралов. Парусник дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. Учебный барк совершал заходы в порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), в порт Кейптаун (Южно-Африканская республика), а также в Порт-Луи (Республика Маврикий). В общей сложности за период навигации 2025 года на «Крузенштерне» прошли первую морскую практику около 420 курсантов вузов и ссузов Росрыболовства. Среди практикантов — будущие судоводители, радисты, судомеханики и электромеханики, из которых 18 девушек и 13 иностранцев (Египет, Марокко, Куба, Казахстан).

Как отметили ранее в БГАРФ, в 2026 году четырёхмачтовый учебный барк «Крузенштерн» отметит 100-летний юбилей спуска на воду.

В мае 2024 года барк «Крузенштерн» вышел в первый за четыре года рейс в море после длительных ремонтных работ, связанных с заменой главных двигателей.

