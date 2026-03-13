Полесская пивоварня и пространство «Барн» получили по гранту в 12 млн рублей

Два культурных пространства из Калининградской области получили по гранту, став победителями конкурса «Индустриальный эксперимент», организованного фондом Потанина в рамках программы «Музей без границ».

Получателем гранта в 12 371 087 рублей стала Инесса Наталич, создательница школы-музея Вальдвинкель в поселке Ильичёво. Средства пойдут на восстановление завода-музея «Солодовня» в Полесске. А второй грант в 12 499 600 рублей получил Дмитрий Селин. Средства пойдут независимому культурному пространству «Барн» (Каштановая аллея, 1а), созданному Татьяной Матвеевой.

Сын Инессы Наталич Александр, который уже несколько лет восстанавливает старинную пивоварню в Полесске, сообщил «Новому Калининграду», что заявка подавалась еще в прошлом году.

«Часть средств гранта пойдет на фрагментарное восстановление кровли (крышу мы полностью должны сделать до конца этого года), зимой займемся отделкой внутренних помещений (коридоры, сушилка, варочный цех), а также ремонтом музейных помещений. Кроме того, деньги пойдут на организацию мероприятий и зарплату работникам», — пояснил Наталич.

Инвестор отметил, что на «фрагментарное восстановление» будет потрачено примерно 25% гранта.

«Очень хорошо, что на деньги фонда можно что-то сделать физически, — отметил он. — Дело в том, что обычно средства выделяют на мероприятия и на какие-то события».

Напомним, что Александр Наталич в январе этого года получил трехмиллионный президентский грант на реализацию проекта «Первые пивовары». Цель проекта — «содействие сохранению исторической памяти трудового вклада первых пивоваров Полесского района в экономику пищевой промышленности региона».

Напомним, что черепичная кровля на пивоварне должна была появиться еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Александр Наталич получил по программе приграничного сотрудничества, из-за начала спецоперации на Украине дошли не полностью (только первый транш). В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Полученных денег (за них собственник пивоварни даже успел отчитаться весной 2022 года) хватило лишь на стропильную систему.

Продолжить реконструкцию удалось после получения почти пятимиллионной поддержки Фонда президентских грантов, а также за счёт обращения в Фонд Потанина. Гранты были выиграны один за другим 1 марта и 1 мая 2023 года.

Кроме того, предпринимателем были вложены и значительные собственные средства. Александр Наталич сообщал, что кроме черепицы и обрешетки, приобрел «на свои» подъемный кран.