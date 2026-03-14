На аукцион по продаже здания сгоревшего УВД на Клинической поступило 6 заявок

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области
АО «Корпорация развития Калининградской области» завершила приём заявок на участие в аукционе по продаже объекта культурного наследия — здания бывшей комендатуры Кёнигсберга на ул. Клинической, 65–67. Об этом проинформировал телеграм-канал КРКО.

«С 10 февраля по 13 марта 2026 года поступило 6 заявок. Рассмотрение заявок состоится 17 марта 2026 года. Начальная цена объекта — 27,7 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Напомним, здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году, было выставлено на аукцион 9 февраля. По данным торговой площадки, объект имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.

«Исторический объект, расположенный в оживлённом районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.

Летом прошлого года В Калининграде завершили инженерно-техническое обследование здания бывшей комендатуры на улице Клинической, 65-67. Как сообщила Корпорация, эксперты пришли к выводу, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии. Фундаменты работоспособны, а работоспособность несущих конструкций, выполненных из исторического красного кирпича, ограничена.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

