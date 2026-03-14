На аукцион по продаже здания сгоревшего УВД на Клинической поступило 6 заявок

АО «Корпорация развития Калининградской области» завершила приём заявок на участие в аукционе по продаже объекта культурного наследия — здания бывшей комендатуры Кёнигсберга на ул. Клинической, 65–67. Об этом проинформировал телеграм-канал КРКО.

«С 10 февраля по 13 марта 2026 года поступило 6 заявок. Рассмотрение заявок состоится 17 марта 2026 года. Начальная цена объекта — 27,7 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Напомним, здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году, было выставлено на аукцион 9 февраля. По данным торговой площадки, объект имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.

«Исторический объект, расположенный в оживлённом районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.

Летом прошлого года В Калининграде завершили инженерно-техническое обследование здания бывшей комендатуры на улице Клинической, 65-67. Как сообщила Корпорация, эксперты пришли к выводу, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии. Фундаменты работоспособны, а работоспособность несущих конструкций, выполненных из исторического красного кирпича, ограничена.