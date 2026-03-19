Сгоревшее здание ОВД за 105,8 млн приобрела калининградская компания

АО «Корпорация развития Калининградской области» объявило победителя аукциона по продаже объекта культурного наследия — здания бывшей комендатуры Кёнигсберга, расположенного по адресу ул. Клиническая, 65-67. Об этом сообщает пресс-служба КРКО.

Начальная цена лота составляла 27,7 млн рублей. Объект приобрела калининградская компания ООО «Гарант Строй» за 105,8 млн рублей. Как сообщает сервис Rusprofile, компания действует с 2016 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с октября 2025 года является Екатерина Суворова. Единственным владельцем компании выступает Светлана Пахомова (также является гендиректором компании «Весталко»).

Ранее КРКО сообщила, что на участие в аукционе поступило 6 заявок.

Напомним, здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году, было выставлено на аукцион 9 февраля. По данным торговой площадки, объект имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.

«Исторический объект, расположенный в оживлённом районе города, представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в сохранении культурного наследия и реализации перспективных коммерческих проектов», — считают в Корпорации.