В Калининграде планируют создать мурал, посвящённый возрождению города (фото)

На ул. Октябрьской в Калининграде планируют создать мурал, посвящённый возрождению города. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«​​К лету на съезде со второй эстакады (это здание на улице Октябрьской, 79, где, помните, раньше была администрация Московского района) появится мурал на тему возрождения города. Мы хотим запечатлеть на этом мурале образ героя, строителя, переселенца, который из руин создал наш прекрасный город Калининград», — пообещала Дятлова, рассказывая о мероприятиях к юбилею области.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение главам муниципалитетов подобрать «интересные поверхности», чтобы на них появились муралы, связанные с 80-летием области. В Гусеве на эти цели выделили 314 855 рублей.