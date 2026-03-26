В Калининграде планируют создать мурал, посвящённый возрождению города (фото)

Дом №79 на ул. Октябрьской. Фото: скриншот «Яндекс Панорам»
Все новости по теме: Юбилей области

На ул. Октябрьской в Калининграде планируют создать мурал, посвящённый возрождению города. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«​​К лету на съезде со второй эстакады (это здание на улице Октябрьской, 79, где, помните, раньше была администрация Московского района) появится мурал на тему возрождения города. Мы хотим запечатлеть на этом мурале образ героя, строителя, переселенца, который из руин создал наш прекрасный город Калининград», — пообещала Дятлова, рассказывая о мероприятиях к юбилею области.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение главам муниципалитетов подобрать «интересные поверхности», чтобы на них появились муралы, связанные с 80-летием области. В Гусеве на эти цели выделили 314 855 рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

