В минприроды назвали самое популярное вторсырьё в Калининграде

Наибольшую долю в структуре раздельно накопленных отходов в Калининграде по итогам 2025 года составляла макулатура. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По итогам 2025 года объёмы собранного вторичного сырья распределились следующим образом:

1 место — макулатура (458 тонн),

2 место — стекло (241 тонна),

3 место — пластик (113 тонн),

4 место — металл (37 тонн).

Пилотный проект по внедрению элементов раздельного накопления ТКО реализуется на территории городского округа «Город Калининград» с 1 февраля 2020 года.

В настоящее время в рамках проекта функционирует 161 площадка, на которых установлено суммарно 483 контейнера для РСО. Также установлены 33 урны для РСО на 11 территориях общего пользования Калининграда.

