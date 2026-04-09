В Калининграде вновь ищут подрядчика для расчистки Верхнего озера

Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» снова ищет подрядчика для расчистки участков Верхнего озера в Калининграде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 27 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 29 апреля. Работы необходимо выполнить до 20 июня 2027 года.

Ранее подрядчика искали в феврале 2026 года. Тогда на участие в торгах не было подано ни одной заявки. При этом в апреле стоимость работ уменьшили с 41 128 852 до 41 082 887 рублей.

Победителю конкурса предстоит расчистить два участка водоёма. Первый расположен на территории от дома № 16в на улице Льва Толстого до здания № 29 — его протяжённость составляет около 500 метров. Второй участок — от впадения Ботанического ручья в Верхнее озеро до Паркового моста. Его длина — порядка 300 метров.

Напомним, в мае 2024 года калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт в связи с ненадлежащим исполнением. «Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025–2026 годах», — сообщило минприроды.

В июле 2025 года стало известно, что природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении Верхнего озера в Калининграде.