Власти ищут подрядчика для расчистки Верхнего озера

В Калининграде объявили конкурс на выполнение работ по расчистке участков Верхнего озера. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Экологический центр «ЕКАТ-Калининград». Закупка проводится в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта, подведение итогов намечено на 13 марта 2026 года.

Победителю конкурса предстоит расчистить два участка водоема. Первый расположен на территории от дома № 16В на улице Льва Толстого до здания № 29 — его протяженность составляет около 500 метров. Второй участок находится от впадения Ботанического ручья в Верхнее озеро до Паркового моста, его длина — порядка 300 метров.

Напомним, в мае 2024 калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В апреле 2025 года стало известно, что власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт в связи с ненадлежащим исполнением. «Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025–2026 годах», — сообщило минприроды.

В июле 2025 года стало известно, что природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о загрязнении Верхнего озера в Калининграде.