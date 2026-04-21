Маслов о провале экспертизы по вилле на Грекова: «Совершенно неприятная новость»

В Службе госохраны объектов культурного наследия по Калининградской области разочарованы результатами государственной экспертизы по проекту приспособления особняка начала XX века на улице Грекова, 10, более известного как бывший детский сад. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы Евгений Маслов.

«Для нас это, конечно, совершенно неприятная новость, хотя, наверное, ожидаемая, потому что, я так понял, подрядчики собственников куда-то пропали и особо не спешили исправлять замечания экспертов. Ну, вот и нарвались, потому что сроки-то истекли у экспертизы. Это очень плохо. Вот теперь посмотрим, что будет делать собственник, как он будет разбираться со своими подрядчиками», — сообщил Маслов.

Чиновник напомнил, что вскоре истекают и сроки у самого собственника, после которых Служба может поднять вопрос об изъятии объекта.

Напомним, что об отрицательном заключении государственной экспертизы «Новый Калининград» сообщал 20 апреля. Соответствующая информация была размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Экспертизу проводило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком указан Олег Назаров. Проектную документацию готовили калининградские компании «Квадр» и «Спейс-Проект».

Особняк на улице Грекова, который находится недалеко от зоопарка, построили в начале XX века. Здание, которое в довоенные годы принадлежало Биржевому обществу, во время войны было частично разрушено. После восстановления в нём размещался детский сад, впоследствии строение перешло в частную собственность. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

С начала нулевых годов исторический дом ветшает. Владелец пытался снять с особняка статус объекта культурного наследия через суд, однако проиграл. В итоге он высказал намерение приспособить особняк под современное использование.

Летом 2021 года стало известно, что на земельном участке, где расположен особняк, обнаружили культурный слой Кёнигсберга. Два года назад в границах его территории запретили возведение объектов капстроительства и увеличение объемно-пространственных характеристик объектов, существующих на его территории.

В начале апреля этого года руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что собственник не может приступить к работам из-за проблем с проектом реконструкции. По его словам, проект более года находился в экспертизе, а его доработка затягивалась из-за замечаний, предъявленных экспертами.