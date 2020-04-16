Непродовольственный ритейл решили добавить к пострадавшим от коронавируса отраслям

Правительство включит непродовольственный ритейл в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 16 апреля, пишет «Коммерсант».



«Меры, которые вчера озвучил президент, — это дополнительная прямая финансовая помощь гражданам, малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях экономики. Их цель — поддержка занятости и доходов как работающих, так и тех, кто временно остался без работы. Для этого правительство, в том числе, расширит перечень таких отраслей и включит торговлю непродовольственными товарами»,— сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что программа льготных кредитов для бизнеса на выплату зарплат будет расширена. С 6 апреля компании могут получить займ на срок до 12 месяцев. В первые полгода ставка будет нулевой, далее — 4%. Пока в программе участвуют пять банков, позднее подключатся еще 25, уточнил Михаил Мишустин. Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие» первыми получили право на получение денег на кредитование от ЦБ.

Глава правительства напомнил, что системообразующие предприятия смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств при условии максимального сохранения занятости.