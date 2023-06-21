«Уголь и дрова на четвертый этаж»: ожидающих газификации Черняховска вновь попросили потерпеть

«Уголь и дрова на четвертый этаж»: ожидающих газификации Черняховска вновь попросили потерпеть
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Газификация области

Жителей нескольких поселков, окружающих Черняховск, а также горожан с некоторых крупных улиц вновь попросили потерпеть в ожидании газификации. С таким обращением к жителям обратился глава администрации Сергей Булычев в ходе прямого эфира «Центра управления регионом». Однако проблема, по словам черняховцев еще и в том, что дрова приходится заготавливать самостоятельно.

«Всех нас на ул Карла Маркса интересует проведения газа для отопления, — написала одна из жительниц. — В этом году, к примеру, я остаюсь без дров. Почему? Потому что делянку дали по своему усмотрению — чем дальше, тем меньше будут брать. Аж за 45 км от Черняховска».

Вопросы по поводу газификации также поступали от жителей улиц Спортивной, Советской, Тельмана и Гвардейской, а также от поселков Калиновка, Маевка и Новая деревня.

«Хочу напомнить, что все вопросы, связанные с газификацией, взяло на себя правительство, — пояснил Булычев. — Сегодня Черняховск — один из лидеров газификации. Заявка наша подана на комиссию. Я надеюсь, что в ближайшее время она будет рассмотрена. Действительно, район Карла Маркса и примыкающих улиц — это старый немецкий фонд, и люди, я знаю, дрова и уголь поднимают на четвертый этаж. Это неправильно»

Впрочем, после газификации у жителей Черняховска появляются новые проблемы. По словам горожан, на улице Черняховского в районе «Водоканала» четыре года назад укладывали газовые трубы, но тротуар не отремонтировали до сих пор. Кроме того, газовщики «оставили после себя разгром» во дворе дома № 2 по улице Ленина.

«Эта проблема имеет место, — отреагировал Булычев. — По ряду тех смет, которые когда-то были разработаны, стоимость материалов (в том числе газовой трубы) выросла, и, к сожалению, на приведение территории в порядок зачастую у подрядчиков не остается средств».

Булычев добавил, что проведение газа — это приоритет, а приведением территории в порядок власти будут заниматься во вторую очередь.

Напомним, что летом прошлого года региональное правительство объявило о выделении средств на решение проблем с газификацией в 4 муниципальных образованиях региона (в том числе и Черняховского района). Субсидия, полученная Черняховском, составила 26,5 млн рублей.

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