Директор Калининградского торгового порта перечислил акционеров предприятия

На заседании суда по иску Генпрокуратуры РФ против депутата Госдумы Андрея Колесника в понедельник, 10 июля, гендиректор Калининградского морского торгового порта Владимир Лавренчук назвал всех владельцев акций предприятия. По его словам, 28,5% ценных бумаг владеет Колесник, которые он передал в доверительное управление теще Надежде Лысенко, еще чуть более 23% принадлежат непосредственно Надежде Лысенко.



«Плюс „Орнето“ и Пурим (компания Orneto Partners Limited Partnership, зарегистрированная в шотландском Эдинбурге, и Дмитрий Пурим, — прим. „Нового Калининграда“), которые по иску Генпрокуратуры, сейчас на пути в сторону государства акции, — 46,5%. Ну и там еще какие-то мелочи у наследников Дорофеева (Владислав Дорофеев — бывший директор Калининградского морского торгового порта, скончался в 2021 году — прим. „Нового Калининграда“) остались», — сообщил суду Лавренчук.

Он также отметил, что был назначен директором по решению общего собрания акционеров, получив 100% голосов. «Там (на собрании, — прим. „Нового Калининграда“) был еще российский акционер „Коксохимтранс“, который потом ушел в офшор каким-то макаром. Ну и наши акционеры», — сказал Лавренчук.

В понедельник, 10 июля, в Центральном районном суде Калининграда начали рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Претензии надзорного ведомства связаны с незаконным владением парламентарием акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступают его супруга, телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.