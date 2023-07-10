Генпрокуратура отказалась заключать с Андреем Колесником мировое соглашение

Адвокаты депутата Госдумы Андрея Колесника попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, которая требует изъять у его семьи акции порта. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», свое предложение представители парламентария озвучили на заседании в Центральном районном суде в понедельник, 10 июля.



Прокурор ответил, что данный иск такого не предполагает. «Генпрокуратура как орган государственной власти не имеет права заключать мировые соглашения по делам о нарушениях антикоррупционного законодательства», — сказал представитель надзорного ведомства в суде.

Адвокаты попросили объявить перерыв для обсуждения с истцом вопроса о заключении мирового соглашения. Суд, с учетом пояснения прокурора, не стал этого делать.

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.



Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.

На предварительно заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.