Суд отказался прекращать разбирательство по делу Колесника, адвокаты потребовали отвода судьи

Суд отказался прекращать разбирательство по делу Колесника, адвокаты потребовали отвода судьи
Заседание по делу Колесника. Фото: Елена Калугина / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Судья Елена Коренецкая отказалась удовлетворить ходатайство представителя депутата Госдумы Андрея Колесника в прекращении производства по гражданскому делу. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», заявление подал один из адвокатов парламентария Михаил Уваров на заседании в Центральном районном суде в понедельник, 10 июля. 

Адвокат подал ходатайство о прекращении производства по гражданскому иску, заявленному Генпрокуратрой, так как Андрей Колесник не лишён депутатской неприкосновенности. 

Однако суд указал, что депутат не может привлекаться к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. В то же время иммунитета в отношении предъявления иска в законодательстве не предусмотрено, отметила судья. 

Адвокаты Колесника и его тёщи Надежды Лысенко потребовали отвода судьи. В этом им было отказано в связи с отсутствием оснований. Представитель прокуратуры высказал мнение, что представители ответчиков пытаются таким способом затянуть судебный процесс. 

Ранее в рамках этого же судебного слушания адвокаты Андрея Колесника попытались заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой, которая требует изъять у его семьи акции порта. Однако прокурор ответил, что данный иск связан такого не предполагает, поскольку дело связано с нарушениями антикоррупционного законодательства. 

Заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.

На предварительно заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.


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