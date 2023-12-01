Время ожидания в очереди для фур на погранпереходе в Чернышевском составляет пять дней

Предполагаемое время ожидания в очереди для большегрузных автомобилей на пункте пропуска в поселке Чернышевское составляет 120 часов. Об этом сообщает телеграм-канал, созданный Росгранстроем для оперативного отслеживания обстановки на погранпереходе.



На 8 часов утра пятницы, первого декабря, в очереди перед пунктом контроля собралось более 70 грузовиков, еще 110 машин находится в накопителе. За последний час ни один автомобиль не пересек государственную границу. В пункте пропуска утверждают, что низкая пропускная возможность связана с действиями литовской стороны.

Очередь из фур на погранпункте снова начала формироваться в конце ноября. Пропуск автомобилей через государственную границу снизился в 2,5 раза, сенатор Шендерюк-Жидков объяснил возросшее время ожидания в очереди усилением контроля со стороны литовских пограничников. В Чернышевском из-за очередей большегрузов 30 ноября началось круглосуточное дежурство полиции.