Росгранстрой: за последний час границу с Литвой пересекло четыре грузовика

В очереди на пункте пропуска «Чернышевское» собралось более двухсот большегрузных автомобилей, еще 40 фур находятся в накопителе. Информация об этом появилась в телеграмм-канале, созданном Росгранстроем для оперативного отслеживания ситуации на погранпереходе.



На 8 часов утра пятницы, 15 декабря, предполагаемое отставание от запланированного времени составляет 82 часа. Как сообщают в Росгранстрое, пропускная возможность погранперехода сильно ограничена действиями литовской стороны. За последний час через границу проследовало только четыре фуры.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя сложившуюся ситуацию, написал в своем телеграмм-канале, что «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Он также отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью». Позднее губернатор сообщил, что сложности транзита связаны с «недружественным поведением Литвы». Калининградские перевозчики утверждают, что фактическое время ожидания в очереди составляет около 10-12 суток, они связывают длительное ожидание с неэффективной работой электронной очереди.