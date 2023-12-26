Облвласти: в новых паромах предусмотрят больше кают для пассажиров

При строительстве новых паромов для Калининградской области будут учтены замечания грузовладельцев. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с предпринимателями 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.



По его словам, в новых судах планируют в частности оборудовать больше кают для пассажиров и зарядок для рефрижераторов. Алиханов также отметил, что отдельные калининградские предприятия начинают покупать грузовые суда, и заявил о готовности властей «активно поддерживать такие проекты».

«Нам нужно выйти на такое количество перевозочных мощностей на море, которое нам позволит не зависеть от ограничений», — цитирует губернатора пресс-служба. Он заверил, что при необходимости перевозить весь объем грузов морем «в России уже есть достаточное количество судов».

Ранее Антон Алиханов сообщил, что для новых калининградских паромов обещают разработать «импортонезависимые» проекты. Подготовку документации рассчитывают завершить в третьем квартале 2024 года.