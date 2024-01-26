Минэкономразвития: за два года резиденты офшора принесли региону 41 млрд рублей

За последние два года резиденты специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде принесли региону более 41 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании о социально-экономическом развитии региона в четверг, 25 января. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Компании, которые переезжают из Европы, выбирают, как правило, Калининград. В прошлом году переехало 150 резидентов из других стран — это в два раза больше, чем годом ранее, и в шесть раз больше, чем в 2021 году. Только за последние два года резиденты специального административного района принесли региону более 30 миллиардов рублей инвестиций и более 11 миллиардов рублей налогов», — сказал Решетников.

Чиновник привел данные о поступлениях от резидентов САР, говоря о долгосрочном развитии Калининградской области. По словам Решетникова, одна из стратегических задач — сделать экономику региона «менее зависимой от грузоперевозок, в большей степени опираться на компетенцию жителей, на технологии, на высокую добавленную стоимость продукции», что связано с привлечением инвестиций.

Ранее в областном правительстве отказались раскрывать данные о поступлениях от участников САР. В ответе пресс-службы на запрос «Нового Калининграда» говорилось со ссылкой на региональный Минэкпром и Корпорацию развития региона, что эти данные «носят закрытый характер».