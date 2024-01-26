Минэкономразвития: за два года резиденты офшора принесли региону 41 млрд рублей

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За последние два года резиденты специального административного района на острове Октябрьском в Калининграде принесли региону более 41 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании о социально-экономическом развитии региона в четверг, 25 января. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Компании, которые переезжают из Европы, выбирают, как правило, Калининград. В прошлом году переехало 150 резидентов из других стран — это в два раза больше, чем годом ранее, и в шесть раз больше, чем в 2021 году. Только за последние два года резиденты специального административного района принесли региону более 30 миллиардов рублей инвестиций и более 11 миллиардов рублей налогов», — сказал Решетников.

Чиновник привел данные о поступлениях от резидентов САР, говоря о долгосрочном развитии Калининградской области. По словам Решетникова, одна из стратегических задач — сделать экономику региона «менее зависимой от грузоперевозок, в большей степени опираться на компетенцию жителей, на технологии, на высокую добавленную стоимость продукции», что связано с привлечением инвестиций.

Ранее в областном правительстве отказались раскрывать данные о поступлениях от участников САР. В ответе пресс-службы на запрос «Нового Калининграда» говорилось со ссылкой на региональный Минэкпром и Корпорацию развития региона, что эти данные «носят закрытый характер».

САР на острове Октябрьском был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. Чтобы получить максимальные послабления, компании обязаны в течение трех лет инвестировать на территории региона не менее 300 млн рублей. В декабре 2023 года федеральные власти внесли поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют возможности по выбору форм инвестиций для применения пониженных ставок по налогу на прибыль. Наряду со строительством объектов резиденты САР теперь могут покупать имущество или вносить «пожертвования» напрямую в бюджет.

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