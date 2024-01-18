Пожертвования вместо строек: что принесут региону налоговые льготы для офшора на Острове

В конце 2023 года федеральные власти приняли закон о налоговых льготах для резидентов «русских офшоров», созданных в Калининграде и Владивостоке. В числе нововведений — расширенные возможности для инвестиций на территории того региона, в котором зарегистрирована международная компания. Наряду со строительством объектов резиденты САР теперь могут покупать имущество или вносить «пожертвования» напрямую в бюджет. «Новый Калининград» попытался разобраться, что это означает для Калининградской области.



270 резидентов и три ФОКа

Поправки, которые устанавливают дополнительные формы инвестиций для участников специальных административных районов, внесли в Налоговый кодекс РФ. Их инициаторами стали сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Андрей Епишин и Александр Шендерюк-Жидков, представляющий в Совете Федерации Калининградскую область. Если резидент готов в течение трех лет инвестировать на территории региона, в котором перерегистрировался, 300 миллионов рублей, для него устанавливаются пониженные ставки по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным. При этом такая компания должна располагать офисным помещением на территории САР общей площадью минимум 50 квадратных метров и иметь в штате не менее 15 работников.

Деятельность специальных административных районов регулируется законом «О международных компаниях и международных фондах» и отдельными статьями Налогового кодекса РФ. В первом документе говорится, что изначально для получения статуса международной компании на территории России нужно инвестировать минимум 50 миллионов рублей в течение года после госрегистрации — эти деньги какому-то конкретному региону не привязаны.

Строительство каких-либо объектов на территории Калининградской области не входит в инвестиционные обязанности резидентов САР, уточнили в пресс-службе регионального правительства в ответ на запрос «Нового Калининграда». Инвестиции в размере 300 млн рублей для получения расширенных налоговых льгот являются некой дополнительной опцией. Они предусмотрены только для международных компаний, которые получают в РФ статус холдинговых.

Эксперты указывают, что не все «переезжающие» в «русские офшоры» заинтересованы в дополнительных послаблениях: для многих достаточно стандартной налоговой льготы по дивидендам и доходам от реализации акций/долей, которая предусмотрена для обычных российских компаний. «Основное движение в САР связано с политическими рисками и сложностями ведения деятельности за рубежом», — приводит Forbes слова партнера Б1 Марины Беляковой.

По данным областного правительства, на конец 2023 года в офшоре на острове Октябрьском было зарегистрировано 270 международных компаний и один международный фонд. В 2023 году калининградский САР «переехали» в числе прочих VK Company Limited (соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru») и «Яндекс». О том, какое количество участников САР решило инвестировать 300 миллионов рублей ради налоговых льгот и какие объекты в рамках этих обязательств строятся на территории региона, в пресс-службе не сообщили. «В связи с тем, что информация о выполнении такого инвестиционного обязательства направляется международной холдинговой компанией в адрес правительства Калининградской области только по истечении трехлетнего срока, в настоящий момент предоставить соответствующие данные не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».

В открытых источниках содержатся сведения о трех объектах, которые возводят в Калининградской области участники офшора. Это физкультурно-оздоровительные комплексы в Мамоново, Славске и Светлом. Строительство ведут компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», владеющие, по данным «Ведомостей», 43,6% акций производителя удобрений «Фосагро». В начале 2024 года этих резидентов признали исполнившими обязанность по исключению из реестра юрлиц в стране своей «прописки» — Швейцарии.

Не раскрывают региональные власти и сведения о налоговых поступлениях от резидентов САР, а также о количестве созданных ими рабочих мест. В областном правительстве заявили «Новому Калининграду», что эти данные «носят закрытый характер». При этом в 2022 году губернатор Антон Алиханов сообщал во время отчета в облдуме, что за все время существования специального административного района, то есть с 2018 года, его участники перечислили в региональный бюджет 2,6 млрд рублей.

Примерно тогда же сенатор Александр Шендерюк-Жидков утверждал в своем Telegram-канале, что САР «очень сильно поменял структуру доходов калининградского бюджета и уже по итогам первого квартала [2022 года] поступления от международных компаний сравнялись с крупнейшими калининградскими налогоплательщиками». В свою очередь, власти Калининграда заявляли, что в первом полугодии 2022 года компании, зарегистрированные в САР, стали основным источником увеличения сбора налога на доходы физлиц в Калининграде, перечислив 746,7 миллиона рублей.





«Дали возможность договариваться»

Сами чиновники заявляют, что новые льготы рассчитаны не на увеличение поступлений в бюджеты регионов с офшорными территориями, а на повышение привлекательности САР. «Главной задачей законопроекта было облегчить условия для холдинговой компании использовать льготы специального административного района, чтобы, с одной стороны, это не стало для участников САР обременением, а с другой, чтобы областной бюджет мог решать социальные задачи», — пояснил «Новому Калининграду» сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший одним из авторов инициативы.

Ранее резиденты должны были инвестировать 300 миллионов рублей в строительство и реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктуры. После внесения поправок у компаний появилась возможность передавать региону для использования на таких объектах машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструменты и инвентарь. Наряду с этим участники САР могут «пожертвовать» 300 миллионов напрямую в региональный или муниципальный бюджет для «поддержки реализации» соответствующих инвестпроектов. «Также появилась возможность сочетать сразу несколько форм инвестирования», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства.

Региональные власти на увеличение поступлений в бюджет в связи с недавно утвержденными нововведениями не рассчитывают. «Представляется, что такие изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, не направлены на увеличение количества компаний, получающих статус МХК (международной холдинговой компании — прим. „Нового Калининграда“), ровно как и количества компаний, осуществляющих инвестиции в регион, а имеют своей целью именно совершенствование функционирования режима специального административного района, тех административных процессов и обязательств сторон, которые были предусмотрены законодательством ранее», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства со ссылкой на Минэкпром и Корпорацию развития региона.

По словам Александра Шендерюка-Жидкова, между расширенными налоговыми льготами и увеличением количества участников САР «прямой связи нет». «Компании выбирают, использовать льготы холдинга или нет, в зависимости от той модели, которую они имеют, планируют они платить дивиденды или нет и в какие сроки», — уточнил сенатор.

Как считает партнер юридической фирмы «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Николай Рудоманов, компаниям, желающим получить расширенные налоговые льготы, удобнее всего будет вносить 300 млн рублей напрямую в бюджет. «Переезжающие компании зачастую сжаты в сроках переезда, но имеют при этом достаточный объем денежных средств, — пояснил он „Новому Калининграду“. — Такая гибкость даст сомневающимся дополнительный аргумент о переезде именно в САР, а не в другую юрисдикцию. Условие о форме инвестирования для применения налоговых льгот было сдерживающим фактором для оценки возможности переезда в САР».

Взнос от одной международной компании в размере 300 млн рублей может составить примерно 0,3% от бюджета Калининградской области, запланированного на 2024 год, указал Рудоманов. «Этот размер инвестиций может оказаться достаточно существенным, если предположить, что в САР Калининграда в 2024 году проинвестируют в регион несколько десятков компаний», — добавил юрист.



«Пожертвования» в бюджет в отличие от строительства не потребуют от резидентов дополнительных затрат на фоне изменения курса валют, удорожания стройматериалов и логистических расходов. Однако авторы принятых поправок считают, что это кардинально не изменит ситуацию. «Первоначально в законе была принята сумма в 300 млн рублей, которая не зависит от формы вложения. Более того, своим правками мы дали возможность региону договариваться с инвестором о форме вложений до их начала, следовательно, данных рисков всегда можно избежать», — заявил в разговоре с «Новым Калининградом» Александр Шендерюк-Жидков.



Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калининград