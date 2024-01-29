Верховный суд не стал рассматривать кассации по делу об изъятии акций торгового порта

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационных жалоб участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. Определение высшей инстанции опубликовано в картотеке.



Жалобы в Верховный суд подавали бизнесмен Дмитрий Пурим, гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг предприятия, и компания «Коксохимтранс», 43% акций которой перешли к шотландской фирме Orneto Partners LP. В определении говорится, что доводы жалоб не подтверждают нарушения нижестоящими инстанциями норм права, которые могли привести «к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера».

Верховный суд также указал, что от заявителей поступили ходатайства о приостановлении производства. Участники сделок объяснили свое решение тем, что они обжалуют отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. По данным картотеки, соответствующие апелляционные жалобы поданы Дмитрием Пуримом и компанией «Коксохимтранс». Они требуют пересмотреть акт первой инстанции, основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника.

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