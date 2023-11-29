Суд отклонил кассацию Колесника по делу об изъятии акций торгового порта

Суд отклонил кассационные жалобы депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги и тещи на решение об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Заседание по этому делу прошло в среду, 29 ноября. Информация о вынесенном решении опубликована на сайте Третьего кассационного суда общей юрисдикции.



Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

«Явное неуважение к обществу и государству»: что написано в решениях судов по делу Колесника

Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт».