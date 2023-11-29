Суд отклонил кассацию Колесника по делу об изъятии акций торгового порта

Суд отклонил кассацию Колесника по делу об изъятии акций торгового порта
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Суд отклонил кассационные жалобы депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги и тещи на решение об изъятии акций Калининградского морского торгового порта. Заседание по этому делу прошло в среду, 29 ноября. Информация о вынесенном решении опубликована на сайте Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

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Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Речь идет о 46,5% ценных бумаг предприятия. По этому делу кассационные жалобы подавали все участники сделок: бизнесмен Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс». Их рассмотрел в начале ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа. Все жалобы были отклонены.

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