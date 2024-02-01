Акционеров Калининградского торгового порта обязали провести собрание по иску Росимущества

Областной арбитражный суд обязал Калининградский морской торговый порт провести внеочередное общее собрание акционеров. Иск к предприятию с таким требованием подавало Росимущество. Заседание по делу прошло в четверг, 1 февраля, информация об этом опубликована в судебной картотеке.



В 2023 году Генпрокуратура РФ подала иски об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% акций порта. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации