От Калининградского торгового порта потребовали досрочно прекратить полномочия гендиректора

Росимущество требует от Калининградского морского торгового порта досрочно прекратить полномочия гендиректора предприятия и избрать на собрании акционеров нового руководителя. Это следует из мотивировочной части решения областного арбитражного суда по иску ведомства о созыве внеочередного собрания держателей ценных бумаг.



Документ опубликован в судебной картотеке. В нем говорится со ссылкой на выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, сделанную в конце октября 2023 года, что после вступления в силу решений по искам Генпрокуратуры акционером порта является государство в лице Росимущества. На лицевой счет ведомства зачислено 98 250 штук акций предприятия, что составляет 98,25% от уставного капитала.

В ноябре Калининградскому морскому торговому порту было направлено письмо с требованием созвать внеочередное собрание акционеров и рассмотреть два вопроса: о досрочном прекращении полномочий нынешнего гендиректора и об избрании нового руководителя. На предприятии сообщили, что на собрании совета директоров не приняли решения по этому поводу «в связи с отсутствием кворума». Росимущество расценило такой ответ как отказ и обратилось в суд.

В результате Калининградский морской торговый порт обязали провести собрание акционеров в течение 40 дней с момента вступления в силу решения арбитражного суда. Оно подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

В 2023 году Генпрокуратура РФ подала иски об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% акций порта. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений. Гендиректором порта остается Владимир Лавренчук. Он занял эту должность в 2021 году после смерти Владислава Дорофеева.