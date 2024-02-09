Доставка цемента в регион по железной дороге резко подорожала

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Стоимость транспортировки цемента в Калининградскую область по железной дороге в 2024 году увеличилась на 23%. Это самый высокий показатель по стране, пишет «Строительная газета» в пятницу, 9 февраля.

В денежном выражении логистические затраты при доставке цемента в регион увеличились почти на 900 рублей на 1 тонну. На это повлиял серьёзный рост транзитных ставок на перевозку цемента по территории Литвы, тарифов РЖД с 1 декабря 2023 года и ставок предоставления вагонов-хопперов для перевозки цемента.

Помимо роста издержек, поставки основного стройматериала в Калининградскую область сталкиваются с инфраструктурными ограничениями. В текущем году квота на поставку цемента в регион железнодорожным транзитом через Белоруссию и Литву со стороны Европейского союза была уменьшена до 212,4 тыс. тонн. В прошлом году она составляла 239 тыс. тонн.

Кроме того, из-за ремонта железнодорожных паромов «Амбал» и «Балтийск» в I квартале 2024 года морская перевозка цемента навалом не была согласована оператором паромной линии, а также региональными властями.

Как написал в своём Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Литва в этом году «срезала» квоты на железнодорожный транзит на калининградском направлении примерно на 20%, подняв тарифы почти на 60%. «Грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям», — возмутился глава региона.

В январе в Калининградскую область доставили паромом первую партию цемента в мягкой таре. Её небольшой вес и большая вместимость позволяют снизить стоимость транспортировки, отмечали поставщики.

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