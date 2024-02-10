В Минэке рассказали о сходстве калининградского офшора с Гонконгом и Джерси

Корпоративное право, которое регулирует специальные административные районы (САР) в Калининграде и Приморье, учитывает потребности бизнеса и перенимает лучшие практики таких офшорных юрисдикций, как Гонконг и остров Джерси. Такое мнение высказал РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Новые возможности в САР — это целое новое корпоративное право. Почему я говорю, что оно лучше? Потому что мы пишем его, учитывая потребности бизнеса, во взаимодействии с бизнесом. Мы взяли все лучшее из других юрисдикций, начиная от Гонконга и заканчивая островом Джерси», — сказал Торосов.

Всего, по словам чиновника, в САР сейчас зарегистрировано 344 участника. Это 273 международные компании и два международных общественно-полезных фонда на острове Октябрьском и 69 международных компаний на острове Русском. В 2023 году в специальные административные районы переехало 200 новых резидентов. Это в два раза больше, чем в 2022 году, отметили в Минэке.

САР на острове Октябрьском был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. Чтобы получить максимальные послабления, компании обязаны в течение трех лет инвестировать на территории региона не менее 300 млн рублей.

В декабре 2023 года федеральные власти внесли поправки в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют возможности по выбору форм инвестиций для применения пониженных ставок по налогу на прибыль. Наряду со строительством объектов резиденты САР теперь могут покупать имущество или вносить «пожертвования» напрямую в бюджет.