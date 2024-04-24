Облвласти рассчитывают возобновить паромную доставку цемента в регион в июле

Облвласти рассчитывают возобновить паромную доставку цемента в регион в июле
Фото: Telegram-канал министерства строительства и ЖКХ Калининградской области
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Власти Калининградской области рассчитывают возобновить поставку цемента в регион паромами с июля 2024 года. Вопрос обсуждали на совещании с участием представителей транспортно-логистических компаний, предприятий-потребителей цемента и промышленного холдинга «Цемрос», сообщили в Telegram-канале регионального минстроя.

«Договорились действовать согласованно, во избежание предпосылок к возникновению дефицита цемента в Калининградской области. Рассчитываем, что с июля 2024 года появится возможность транспортировки цемента паромами. Заинтересованные предприятия уже провели тестовую поставку стройматериала от Белорусской цементной компании в мягкой многооборотной таре МК-14-10», — говорится в сообщении.

В минстрое также отметили, что в первом квартале 2024 года АО «Цемрос» поставило в Калининградскую область около 94 тыс. тонн цемента, в том числе 66 тыс. тонн — в биг-бэгах. План поставок во втором квартале года составляет 156 тыс. тонн, что на 165 % больше, чем в первом. Всего в 2024 году планируется поставить в регион 554 тыс. тонн цемента, из них основной объем — морским транспортом и 212 тыс. тонн — транзитом через Литву.

Ранее региональные власти подчёркивали, что переориентация доставки цемента в регион с сухопутного пути на морской «складывается планомерно» и сложностей с обеспечением мест как на паромах, так и на сухогрузах, для данной номенклатуры не возникает.

В текущем году квоту на поставку цемента в регион железнодорожным транзитом через Белоруссию и Литву со стороны Европейского союза снизили до 212,4 тыс. тонн. В 2023 году она составляла 239 тыс. тонн. Стоимость транспортировки цемента в Калининградскую область по железной дороге в 2024 году увеличилась на 23%.

Из-за ремонта железнодорожных паромов «Амбал» и «Балтийск» в I квартале 2024 года морская перевозка цемента навалом не была согласована оператором паромной линии, а также региональными властями.

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