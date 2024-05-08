Минэкономики намерено снова продлить упрощенный переезд в офшор на Острове

Министерство экономического развития РФ предложило еще раз продлить срок упрощенной регистрации компаний в специальных административных районах, созданных в Калининградской области и Приморье. Об этом сообщает «Коммерсант».



Срок упрощенной регистрации иностранных компаний в составе российских групп в САР на островах Октябрьском и Русском истекает 1 июля 2024 года. Согласно законопроекту, который подготовило Минэкономики, послабления предлагается продлить до конца 2025 года.

«Речь идет о „переезде“ на острова на основании лишь копии решения совета директоров о смене компанией личного закона — при обоснованной невозможности получения за рубежом необходимых документов», — отмечает издание.

Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год. Он продлевался сначала на 2023 год, затем — до середины 2024-го. Новую пролонгацию упрощенной регистрации в Минэкономики объяснили востребованностью процедуры, а также тем, что ее прекращение «чревато возникновением сложностей при регистрации в САР». В ведомстве заявили, что спрос на переезд компаний в РФ сохраняется. По данным министерства, на конец первого квартала 2024 года в САР зарегистрировано 390 резидентов: 298 — на острове Октябрьском и 92 — на острове Русском.

САР на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. Чтобы получить максимальные послабления, компании обязаны в течение трех лет инвестировать на территории региона не менее 300 млн рублей.