Минэкономики намерено снова продлить упрощенный переезд в офшор на Острове

Все новости по теме: Экономика

Министерство экономического развития РФ предложило еще раз продлить срок упрощенной регистрации компаний в специальных административных районах, созданных в Калининградской области и Приморье. Об этом сообщает «Коммерсант»

Срок упрощенной регистрации иностранных компаний в составе российских групп в САР на островах Октябрьском и Русском истекает 1 июля 2024 года. Согласно законопроекту, который подготовило Минэкономики, послабления предлагается продлить до конца 2025 года.

«Речь идет о „переезде“ на острова на основании лишь копии решения совета директоров о смене компанией личного закона — при обоснованной невозможности получения за рубежом необходимых документов», — отмечает издание.

Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год. Он продлевался сначала на 2023 год, затем — до середины 2024-го. Новую пролонгацию упрощенной регистрации в Минэкономики объяснили востребованностью процедуры, а также тем, что ее прекращение «чревато возникновением сложностей при регистрации в САР». В ведомстве заявили, что спрос на переезд компаний в РФ сохраняется. По данным министерства, на конец первого квартала 2024 года в САР зарегистрировано 390 резидентов: 298 — на острове Октябрьском и 92 — на острове Русском.

САР на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. Чтобы получить максимальные послабления, компании обязаны в течение трех лет инвестировать на территории региона не менее 300 млн рублей.

За последние два года резиденты специального административного района принесли региону более 41 млрд рублей, заявлял в январе министр экономического развития РФ Максим Решетников. При этом в областном правительстве отказались раскрывать данные о поступлениях от участников САР.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter