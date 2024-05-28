Международная медицинская компания завершила «переезд» в калининградский офшор

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Группа компаний MD Medical (сеть клиник «Мать и дитя») зарегистрировалась в специальном административном районе Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс», завершив процесс редомиляции в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как сообщила пресс-служба компании, «после регистрации в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Мосбирже, ГДР-акции будут заменены на акции МКПАО. Начнется подготовка и реализация процесса автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО. Это может занять до 15 рабочих дней. Торги акциями МКПАО возобновятся на Московской бирже после завершения мероприятий».

Напомним, о планах MD Medical сменить юрисдиикцию с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьского стало известно в конце августа прошлого года. Компания, зарегистрированная в 2010 году, объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

САР на острове Октябрьском в Калининграде был создан в 2018 году. Для его резидентов действуют налоговые льготы. Чтобы получить максимальные послабления, компании обязаны в течение трех лет инвестировать на территории региона не менее 300 млн рублей.

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