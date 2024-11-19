СМИ: Набиуллина пообещала начать снижать ключевую ставку в 2025 году

Центробанк (ЦБ) в 2025 году перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной во время выступления в Госдуме во вторник, 19 ноября.



По её словам, в экономике России происходят серьёзные структурные сдвиги, о чём свидетельствует рост инвестиций более чем на четверть за три года. Набиуллина считает, что Россия сейчас находится «в переломной точке» и в будущем ожидается замедление инфляции. «По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом... Это приведет к замедлению текущей инфляции»,— сказала она.



Набиуллина убеждена, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4,5–5%. «И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году»,— добавила она.

Глава ЦБ считает, что предложения подождать со снижением инфляции исходят из того, что сейчас макроэкономическая стабильность «имеет меньшую ценность, что ею можно рискнуть ради более форсированного экономического рывка». «Я убеждена, что ровно наоборот. Именно сейчас мы должны дорожить ею, как никогда. Как бы мы прошли 2022 год, если бы не устойчивый бюджет, не запас для наращивания расходов, не здоровый банковский сектор и скоординированная политика правительства и ЦБ»,— заявила она.