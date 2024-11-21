«Белую Дюну» признали соответствующей критериям масштабного инвестпроекта

«Белую Дюну» признали соответствующей критериям масштабного инвестпроекта
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональный совет по улучшению инвестиционного климата признал «Развитие интегрированного курорта „Белая Дюна“ на территории Калининградской области» соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Они установлены статьёй 19.2 регионального закона № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Информация содержится в протоколе инвестсовета.

Совет рекомендовал внести изменения в генеральный план Зеленоградского муниципального округа — отнести земельные участки с кадастровыми номерами 39:05:030615:284, 39:05:030615:285 и 39:05:030615:286 к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В настоящее время они относятся к многофункциональной общественно-деловой зоне. Затем соответствующие изменения должны быть внесены в ПЗЗ Зеленоградского округа. Кроме того, Корпорацией развития региона, которая занимается реализацией проекта, должна разработать проект планировки территории курорта. Предполагается, что землю передадут в аренду корпорации без проведения торгов. До 10 октября 2025 года строительные объекты проекта должен рассмотреть градсовет.

Кроме того, к июлю 2026 года корпорация развития должна будет заключить соглашение о реализации проекта с региональным министерством по культуре и туризму.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест. Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года.

На будущем курорте также планируют открыть кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства. Соответствующее соглашение подписали в июне 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Гольфстрим» Светлана Литвинова и заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.

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