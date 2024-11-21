«Белую Дюну» признали соответствующей критериям масштабного инвестпроекта

Региональный совет по улучшению инвестиционного климата признал «Развитие интегрированного курорта „Белая Дюна“ на территории Калининградской области» соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Они установлены статьёй 19.2 регионального закона № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Информация содержится в протоколе инвестсовета.

Совет рекомендовал внести изменения в генеральный план Зеленоградского муниципального округа — отнести земельные участки с кадастровыми номерами 39:05:030615:284, 39:05:030615:285 и 39:05:030615:286 к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В настоящее время они относятся к многофункциональной общественно-деловой зоне. Затем соответствующие изменения должны быть внесены в ПЗЗ Зеленоградского округа. Кроме того, Корпорацией развития региона, которая занимается реализацией проекта, должна разработать проект планировки территории курорта. Предполагается, что землю передадут в аренду корпорации без проведения торгов. До 10 октября 2025 года строительные объекты проекта должен рассмотреть градсовет.

Кроме того, к июлю 2026 года корпорация развития должна будет заключить соглашение о реализации проекта с региональным министерством по культуре и туризму.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест. Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года.

На будущем курорте также планируют открыть кластер креативных индустрий с инфраструктурой для кинопроизводства. Соответствующее соглашение подписали в июне 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Гольфстрим» Светлана Литвинова и заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.