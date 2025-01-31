Под Поваровкой начались изыскания для проектирования «Белой Дюны»

Под Поваровкой начались геодезические изыскания для проектирования круглогодичного курорта «Белая Дюна». Об этом сообщила Корпорация развития Калининградской области в своём телеграм-канале.

Отмечается,что сейчас подрядная организация ООО «Центр инженерных изысканий» проводит натурные изменения. Результаты работ и материалы лягут в основу проекта планировки территории. Передать их заказчику необходимо до конца марта 2025 года.

«В рамках утверждённой инвестсоветом региона „Дорожной карты“ Корпорация развития займётся подготовкой проекта планировки с проектом межевания участков для „Белой Дюны“. Представить документацию в Министерство градостроительной политики планируется осенью текущего года», — говорится в сообщении Корпорации развития.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест.

Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года. В ноябре 2024 года его признали масштабным инвестиционным проектом.