Госдума утвердила поправки в закон Об Особой зоне в первом чтении

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Госдума РФ на заседании в среду, 14 мая, утвердила в первом чтении поправки в ФЗ-16 «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», внесенные ранее сенатором от региона Александром Шендерюком-Жидковым. Об этом Шендерюк-Жидков сообщил в своём телеграм-канале.

«Проект закона направлен на оптимизацию таможенного администрирования при вывозе товаров с территории ОЭЗ в Калининградской области. На сегодняшний день в связи с введением рядом иностранных государств незаконных санкций увеличивается себестоимость логистики и ограничивается доступ к рынкам калининградских предприятий, — сообщил сенатор в ходе выступления перед депутатами. — При этом действующее сегодня регулирование обязывает таможенные органы в 100% случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров документам, подтверждающим их статус как товара союза. Проверяется по сути каждая партия. Законопроектом предусматривается выборочная подход».

Также, по словам сенатора, устраняется обязанность досмотра всех партии, вне зависимости от использования транспортного средства. «Принятие изменений позволит существенно сократить финансовые издержки калининградских предприятий, а также снизить нагрузку на таможенные органы без снижения эффективности контроля», — заявил Шендерюк-Жидков.

За законопроект в первом чтении проголосовали все 392 депутата, присутствовавших в зале.

Напомним, в конце февраля сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что В Государственную Думу РФ внесли проект поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Позже в Калининградской торгово-промышленной палате сообщили, что для калининградского бизнеса поправки оказались неожиданностью. Как пояснял президента Калининградской ТПП Феликс Лапин, «то, что изначально предлагалось и вносилось на обсуждение с сенатором, и то, что внесено, — суть абсолютно разные вещи». В частности, предполагалось, что будут четко определены критерии для проведения проверок соответствия документам фактически вывозимого груза, но во внесенном проекте тема критериев исчезла, уточнили в палате.

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