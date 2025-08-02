Янтарный комбинат ежегодно отправляет на экспорт 75-80% добытого янтаря

Ежегодно Калининградский янтарный комбинат экспортирует 75-83% янтаря, который добывается предприятием. Об этом рассказал гендиректор предприятия Михаил Зацепин в ходе международного форума янтарной промышленности «Amber Forum», который в этом году проходил на ВДНХ в Москве.



«Сейчас достаточно большой объем. Это где-то порядка 450-500 тонн мы экспортируем во все страны. Остальное наши переработчики покупают через через кластер, а также через биржу и аукционы, которые проходят для янтарных переработчиков. На сегодняшний день я не вижу проблем с обеспечением наших местных производителей сырьем. Тем более, это высококачественный янтарь. За последние 5 лет нет ни одной нарекания», — сказал Зацепин.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, на экспорт в Гонконг уходит 35% янтаря, в Китай — 15%.

Отметим, по данным годового отчета предприятия за 2024 год предприятием было добыто 627 тонн янтаря-сырца, выручка от реализации янтаря составила 5,28 млрд рублей. В янтарные полуфабрикаты и готовые изделия было переработано 9 тонн янтаря-сырца, вес готовой продукции составил 2 тонны (176 тыс. готовых изделий), выручка от реализации готовой продукции составила 447 млн руб. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года — 1,3 млрд руб., в бюджеты всех уровней перечислено 1,97 млрд руб. (1,39 млрд руб. в федеральный, 527 млн в региональный, 46 млн руб. в муниципальный).