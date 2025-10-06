Минэкпром: строительство нефтеперерабатывающего завода в регионе нецелесообразно

Строительство нефтеперерабатывающего завода в Калининградской области в современных экономических условиях нецелесообразно. Такое мнение высказали в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. Тему обсуждали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

С предложением построить нефтеперерабатывающий завод в области к главе региона обратился один из посетителей страницы. «Может, маленький НПЗ построим, ну типа как фабрику по производству сухарей?» — написал он.

Ответ последовал от представителя регионального минэкпрома. «Строительство нефтеперерабатывающего завода в регионе в современных экономических условиях нецелесообразно. Инвестирование крупных денежных средств в подобный проект связано с высокими рисками из-за недостаточных объёмов нефтедобычи, необходимых для обеспечения стабильной и рентабельной работы завода», — говорится в комментарии министерства. «А перебои с топливом — это высокий риск или так?» — спросил в ответ обратившийся.


Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объясняют «нарушением ритмичности поставок». 4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом.

