Минсельхоз о проблемах с урожаем овощей: пострадают все хозяйства

Властям Калининградской области необходимо продолжить господдержку сельхозпроизводителей, поскольку из-за проблем со сбором урожая проблемы возникнут у всех хозяйств. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов на брифинге для СМИ после заседания правительства области.



По словам министра, в Калининградской области более 400 овощеводческих хозяйств, из-за ситуации с переувлажнением почвы пострадают все. Поэтому, считает Иванов, правительству региона необходимо продолжить господдержку в части компенсации затрат по покупке сельхозтехники.

«В этом году, с учетом господдержки по компенсации затрат по покупке сельхозтехники, наши сельхозпроизводители смогли закупить 182 единицы. На заседании правительства мы увидели на видеоролике работу нового картофелеуборочного комбайна, который заменяет работу 15−20 человек и помогает сокращать сроки уборки урожая, и речь идет не о днях, а о неделях, — рассказал Иванов. — Мы понимаем, что такая техника как раз очень сильно выручает наши хозяйства сегодня, когда погодные условия такие, что для выхода в поле есть только короткие промежутки между дождями и хорошей погодой».

Министр отметил, что задача властей — в следующем году обеспечить производителей такими же объемами господдержки или «может быть даже постараться увеличить ее объемы».

Он напомнил, что после плохих сезонов 2016 и 2017 годов две трети хозяйств находились на грани банкротства. «Такой горький опыт показал, что без господдержки на расширение и модернизацию парка техники, а также на восстановление комплекса, сельское хозяйство региона не может обойтись», — заключил Иванов.