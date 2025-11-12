Калининградские аграрии собрали 89 тыс. тонн картофеля (фото)

Калининградские аграрии приступили к сбору оставшегося урожая. Как сообщает региональный минсельхоз, всего они собрали 89 тыс. тонн картофеля, или 60% от плана.

Кроме того, они собрали больше 13 тыс. тонн овощей открытого грунта (свеклы, моркови и капусты). Это составляет 52% от плана. «Уборка идет в очень непростых условиях, по-прежнему из-за переувлажнения почвы не вся техника выдерживает такие нагрузки, — добавляет пресс-служба ведомства. — Параллельно растениеводы готовятся к новому сезону — идут работы по вспашке почвы под будущий урожай».

Фото: минсельхоз Калининградской области

В начале октября министр сельского хозяйства региона Артем Иванов сообщил, что в 2025 году уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходит в сложных погодных условиях, наблюдается переувлажнение почвы. Валовый сбор картофеля сократился почти на 38%, есть проблемы с другими овощами. На брифинге для СМИ Иванов дал прогноз, что картофель в Калининградскую область в будущем году придется завозить, как и в текущем.

