Власти: прекращение транзита нефтепродуктов по Литве не отразится на регионе

Прекращение перевозок нефтепродуктов ПАО «Лукойл» по железной дороге в Калининградскую область через территорию Литвы не отразится на регионе. Как сообщили «Новому Калининграду» в министерстве развития инфраструктуры, нефтепродукты в область поставляются морем.

«Поставки нефтепродуктов переориентированы на морские пути доставки. Весь объем необходимых ресурсов поступает в полном объеме и обеспечивается всеми крупными участниками рынка региона. Осуществляется ежедневный мониторинг ситуации с запасами и поставками», — сообщили в правительстве. Власти также заверили, что все крупные участники рынка «продолжают в полном объеме обеспечивать потребности населения и экономики Калининградской области в нефтепродуктах».

Ранее Государственная группа «Литовские железные дороги» (ЛЖД), занимавшаяся транспортировкой продукции «Лукойла» в Калининград, объявила о прекращении перевозок в связи с новыми санкциями США и Великобритании. Ожидается, что переходный период, выделенный для завершения договоров, закончится в конце ноября.

В 2024 году ЛЖД перевезли в Калининградскую область 371 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 345 тыс. тонн — продукция «Лукойла». В 2025-м компания перевезла 194 тыс. тонн нефти «Лукойла».

Ранее 34 дочерних структуры компаний «Роснефть» и «Лукойл» были включеныв новый пакет американских санкций, после чего «Лукойл» заявил о намерении продать зарубежные активы. Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом».

