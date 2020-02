Автомобиль въехал в участников карнавального шествия в немецком Фольксмарзене в федеральной земле Гессен. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

По данным агентства, пострадали не менее 10 человек. Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан, его лично не известна.

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo